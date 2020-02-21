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Под Красноярском найдены останки доисторической саламандры


21.2.2020 04:12
Под Красноярском найдены останки доисторической саламандрыФото: cod33.ru

По мнению ученых, эти рептилии могли жить более 160 миллионов лет назад.

В исследовании принимали участие палеонтологи из России и Германии.

На территории Красноярского края ученые обнаружили останки саламандр, которые могут считаться одними из первых Земли. Их описание исследователи опубликовали в научном издании PLOS ONE.

Как стало известно, новый вид древних амфибий был найден палеонтологами неподалеку от населенного пункта Никольское. В окрестностях этой деревни залегают породы, сформировавшиеся более 166 миллионов лет назад, примерно в середине юрского периода.

Российские ученые дали ископаемому название Egoria malashichevi – в честь умершего в 2018 году коллеги Егора Малашичева. Он был доцентом кафедры зоологии позвоночных СПбГУ.

В ходе раскопок, которые продолжаются в этом районе в последние годы, исследователи уже нахоили там многочисленные отпечатки тел древних животных, включая примитивных черепах, крокодилов, карликовых "кузенов" тираннозавров и примитивных млекопитающих.

Ранее на территории Венесуэлы были найдены останки трехметровой доисторической рогатой черепахи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 231

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