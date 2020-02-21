|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Красноярском найдены останки доисторической саламандры
21.2.2020 04:12
Фото: cod33.ru
По мнению ученых, эти рептилии могли жить более 160 миллионов лет назад.
В исследовании принимали участие палеонтологи из России и Германии.
На территории Красноярского края ученые обнаружили останки саламандр, которые могут считаться одними из первых Земли. Их описание исследователи опубликовали в научном издании PLOS ONE.
Как стало известно, новый вид древних амфибий был найден палеонтологами неподалеку от населенного пункта Никольское. В окрестностях этой деревни залегают породы, сформировавшиеся более 166 миллионов лет назад, примерно в середине юрского периода.
Российские ученые дали ископаемому название Egoria malashichevi – в честь умершего в 2018 году коллеги Егора Малашичева. Он был доцентом кафедры зоологии позвоночных СПбГУ.
В ходе раскопок, которые продолжаются в этом районе в последние годы, исследователи уже нахоили там многочисленные отпечатки тел древних животных, включая примитивных черепах, крокодилов, карликовых "кузенов" тираннозавров и примитивных млекопитающих.
Ранее на территории Венесуэлы были найдены останки трехметровой доисторической рогатой черепахи.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|