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Авиация ВКС России атаковала террористов в Идлибе
01:56
Фото: vk.com
В атаке участвовали Су-24
Российские самолеты Су-24 нанесли удар по позициям боевикам на территории сирийской провинции Идлиб.
Информация поступила из российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС).
Как стало известно, удар был нанесен по просьбе сирийского командования.
В результате атаки удалось ликвидировать по меньшей мере один танк и шесть БМП, а также пять пикапов, на которых было установлено крупнокалиберное вооружение экстремистов.
По словам представителей ЦПВС, боевики действовали при артиллерийской поддержке ВС Турции, что позволило им прорвать оборону сирийских правительственных войск. Отмечается, что до турецкой стороны уже довели сведения о том, что был вскрыт соответствующий факт.
Ранее появилась информация о том, что Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе.
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