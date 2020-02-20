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В Красноярске водитель «Мерседеса» сбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью


20.2.2020 16:54
В Красноярске водитель «Мерседеса» сбил журналиста, пытавшегося взять у него интервьюФото: vk.com

Следственные органы Красноярского края приступили к проверке по факту инцидента, в результате которого пострадал журналист телевизионного канала "Россия".

Водитель автомашины  умышленно сбил Павла Брыкина, когда тот попытался взять у него интервью.

Как информирует пресс-служба краевого СУ СКР, инцидент произошел около дома No 75а по улице Чернышевского. Журналист пытался взять интервью у жителя Красноярска, но тот сбил его на автомобиле "Мерседес".

По данным ведомства, пострадавший в результате ЧП получил серьезные травмы, его экстренно госпитализировали.

Ранее стало известно об еще одном инциденте в ХМАО, где напали на журналиста во время подготовки репортажа. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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