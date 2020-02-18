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В новосибирском Бердске выясняют обстоятельства смерти ученицы лицея
18.2.2020 22:24
Фото: vk.com
Региональное СУ СКР и прокуратура Новосибирской области приступили к проверке по факту гибели девочки-подростка.
По официальным данным, ученица лицея № 6 города Бердска скончалась в реанимации, предположительно, в результате отравления.
В ходе прокурорской проверки оценят уровень профилактической работы органов системы профилактики правонарушений и образовательного учреждения, которое в прошлом посещала погибшая девочка.
Кроме того, специалисты оценят качество аналогичной работы в отделе МВД РФ по городу Бердску и других учебных учреждениях. В рамках начатой проверки, к которой приступили также следственные органы, назначен ряд экспертиз.
По данным прессы, накануне трагедии девочка проводила время в компании сверстников. После встречи с подростками ей внезапно стало плохо. Подростка экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия медиков, сегодня утром юная пациентка скончалась.
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