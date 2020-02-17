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В Киеве сообщили о наступлении войск ЛНР


12:10
В Киеве сообщили о наступлении войск ЛНРФото: newsbuzz.ru

По данным официального Киева, в результате боестолкновения, которое сегодня утром произошло на линии разграничения в Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще четверо были легко ранены.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) Украины.

Как указано в сообщении на странице пресс-центра ООС в фейсбуке, украинские военнослужащие адекватно ответили огнем и сейчас полностью удерживают контроль над ситуацией. Боестолкновение, которое ранее было названо началом наступления войск ЛНР, произошло у населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Орехово и Хутор Вольный под Луганском.

Ополченцы запросили режима тишины, у них погиб один человек, пять получили тяжелые ранения, сообщил пресс-центр.

Вместе с  тем, представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передают сведения о гибели двух военнослужащих ВСУ и трех раненых близ населенного пункта Голубовское. Уточняется, что военные подорвались на минном поле, когда пытались прорвать позиции Народной милиции ЛНР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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