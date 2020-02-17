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В Киеве сообщили о наступлении войск ЛНР
12:10
Фото: newsbuzz.ru
По данным официального Киева, в результате боестолкновения, которое сегодня утром произошло на линии разграничения в Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще четверо были легко ранены.
Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) Украины.
Как указано в сообщении на странице пресс-центра ООС в фейсбуке, украинские военнослужащие адекватно ответили огнем и сейчас полностью удерживают контроль над ситуацией. Боестолкновение, которое ранее было названо началом наступления войск ЛНР, произошло у населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Орехово и Хутор Вольный под Луганском.
Ополченцы запросили режима тишины, у них погиб один человек, пять получили тяжелые ранения, сообщил пресс-центр.
Вместе с тем, представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передают сведения о гибели двух военнослужащих ВСУ и трех раненых близ населенного пункта Голубовское. Уточняется, что военные подорвались на минном поле, когда пытались прорвать позиции Народной милиции ЛНР.
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