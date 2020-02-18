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Джареда Лето видели в компании русской подруги и мамы
18.2.2020 11:45
Фото: digitaloceanspaces.com
Известный американский киноартист был замечен во время прогулка в Лос-Анджелесе вместе с его русской возлюбленной Валерией Кауфман и мамой.
Папарацци засняли 48-летнего Джареда Лето и его спутниц, когда они покидали ресторан.
В американских СМИ распространились снимки актера вместе с его 24-летней возлюбленной, российской моделью Валерией Кауфман, и мамой Констанс Лето. Фото Джареда Лето были сделаны в Лос-Анджелесе, когда компания посещала ресторан.
Артиста и модель уже несколько лет связывают романтические отношения, хотя пара крайне редко появляется вместе на публике. Даже в социальных сетях Лето и Кауфман стараются не допускать любопытных в свою частную жизнь.
В последний раз влюбленных видели вместе около года назад. Позже в СМИ даже появились слухи о расставании Джареда и Валерии, учитывая, что они продолжают воздерживаться от любых комментариях о своем предполагаемом романе.
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