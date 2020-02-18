Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Россию из Австрии экстрадирован подозреваемый в убийстве 20-летней давности

18.2.2020 05:25

Фото: irk.today



Мужчина уже начал давать признательные показания, чтобы не отбывать наказание за преступления, совершенные другим человеком.



Дело в том, что задержанный проживал в Европе по чужому паспорту, передает агентство "Интерфакс".



Преступление, в котором обвиняется Гарри Григорянц, было совершено более двадцати лет назад в поселке Солонцы под Красноярском края. Решение о возбуждении уголовного дела следственные органы приняли еще в конце 1998 года.



По версии правоохранителей, гражданин Армении Григорянц, которому тогда было двадцать два года, во время вечеринки в частном доме повздорил со своим 29-летним знакомым. В ходе выяснения отношении он несколько раз ударил потерпевшего ножом, после чего тот скончался от ранений.



Скрываясь от правосудия, Григорянц сначала отправился в Армению, а потом в Чехию. В 2018 году он начал жить по чужим документам в Австрии. Вскоре он был задержан за кражу, после чего выяснилось, что законный обладатель паспорта и сам подозревается в целом ряде преступлений.



Не собираясь нести ответственность за чужие правонарушения, Григорянц решил дать признательные показания о том, что случилось в конце прошлого века под Красноярском. После того, как он отбыл в Европе срок, его экстрадировали в РФ.



Автор: Злата Богатова

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