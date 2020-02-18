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В Россию из Австрии экстрадирован подозреваемый в убийстве 20-летней давности
18.2.2020 05:25
Фото: irk.today
Мужчина уже начал давать признательные показания, чтобы не отбывать наказание за преступления, совершенные другим человеком.
Дело в том, что задержанный проживал в Европе по чужому паспорту, передает агентство "Интерфакс".
Преступление, в котором обвиняется Гарри Григорянц, было совершено более двадцати лет назад в поселке Солонцы под Красноярском края. Решение о возбуждении уголовного дела следственные органы приняли еще в конце 1998 года.
По версии правоохранителей, гражданин Армении Григорянц, которому тогда было двадцать два года, во время вечеринки в частном доме повздорил со своим 29-летним знакомым. В ходе выяснения отношении он несколько раз ударил потерпевшего ножом, после чего тот скончался от ранений.
Скрываясь от правосудия, Григорянц сначала отправился в Армению, а потом в Чехию. В 2018 году он начал жить по чужим документам в Австрии. Вскоре он был задержан за кражу, после чего выяснилось, что законный обладатель паспорта и сам подозревается в целом ряде преступлений.
Не собираясь нести ответственность за чужие правонарушения, Григорянц решил дать признательные показания о том, что случилось в конце прошлого века под Красноярском. После того, как он отбыл в Европе срок, его экстрадировали в РФ.
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