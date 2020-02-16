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Замглавы ГУ МВД по Москве подал в отставку
18:33
Фото: nedelya40.ru
Замначальника столичного полицейского главка Сергей Плахих подает в отставку, сообщает сегодня ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве уточняется, что речь идет об увольнении в связи с выслугой лет, в соответствии с которой назначается пенсия.
Генерал-майор полиции Сергей Плахих родился в 1963 году городе Фрунзе (сейчас - Бишкек), который в тот период являлся столицей Киргизской ССР. В 22-летнем возрасте он начал служить в структуре МВД - в 1985 году стал оперуполномоченным отдела по борьбе с хищениями соцсобственности. Первым местом работы Плахих стало ОВД Ленинского района киргизской столицы.
Окончив с отличием Академию управления МВД РФ, Плахих в 2000 году занял пост замруководителя ОВД города Железнодорожный в Подмосковье. Спустя одиннадцать лет после прохождения переаттестации согласно указу главы государства он стал нести службу в качестве начальника УВД по Восточному АО столичного ГУ МВД, тогда же ему присвоили звание полковника полиции.
В 2012 году Плахих стал генерал-майором полиции, а через четыре года его назначили руководить управлением МВД России по Калужской области. В конце 2017 года Плахих начал деятельность на посту замначальника столичного полицейского главка.
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