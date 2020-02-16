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В Грузии нашли тело попавшей под лавину россиянки
04:52
Фото: images-on-off.com
Лыжница, катавшаяся в неустановленном месте, попала под лавину в минувшую субботу, 15 февраля.
Трагедия произошла на горнолыжном курорте Гудаури, который расположен в северной части Грузии.
В воскресенье сотрудники экстренных служб обнаружили тело молодой россиянки, сообщили в Агентстве развития горных курортов Грузии. Девушка попала под лавину на закрытом для катания склоне, подчеркнули представители ведомства.
Погибшая лыжница находилась на курорте в компании знакомых. В момент ЧП на склоне находились четверо человек, трое из них были вызволены спасателями. В поисковой операции, которая проводилась на склоне, закрытом из-за повышенной лавиноопасности, было задействовано пятьдесят спасателей.
Курорт Гудаури находится на склонах Большого Кавказского хребта в регионе Мцхета-Мтианети в 120 км от Тбилиси, располагаясь на высоте около 2,2 км над уровнем моря.
Ранее в Грузии был задержан подозреваемый в убийстве россиянина в монастыре.
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