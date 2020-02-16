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Во Франции задержан художник Павленский
16.2.2020 00:31
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Парижа вечером минувшей субботы, 15 февраля, задержали уехавшего во Францию скандально известного российского художника-акциониста Петра Павленского.
Как сообщает телевизионный канал BFM TV, арест был запланирован еще с первых чисел января.
Во Франции продолжается расследование инцидента, к которому, по версии местной полиции, может быть причастен Петр Павленский. В новогоднюю ночь во время конфликта он нанес ножевые ранения двум пострадавшим. Сам художник получил удар бутылкой по голове.
Кроме того, на сайте Pornopolitique ранее появился подготовленный Петром Павленским компрометирующий материал на Бенжамена Гриво. В прошлом он считался одним из наиболее вероятных претендентов на пост мэра Парижа. На фоне скандала ему пришлось снять свою кандидатуру.
Павленский же заверил, что в скором времени продолжит публиковать компрометирующие материалы о французских политиках.
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