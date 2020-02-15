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Власти Дании выдадут ЮАР гражданку Латвии Кристину Мисане
15.2.2020 21:49
Фото: argumenti.ru
В Копенгагене состоялось заседание окружного суда Дании по делу гражданки Латвии Кристины Мисане.
Как сообщает портал LSM, защита подсудимой настаивала на ее освобождении. Однако судья не прислушался к доводам адвокатов.
Мисане уже отбыла положенный срок, пока продолжалось разбирательство по ее делу. Упирая на это, защита латвийской гражданки пыталась добиться ее освобождения из-под стражи. Однако суд не прислушался к аргументам адвокатов.
Суд вынес решение о том, что Кристина Мисане будет выдана властям ЮАР, которые ранее обвинили ее в похищении детей. В случае, если ее признают виновной, наказание может составить до 15 лет лишения свободы. Кроме того, в Африке дело Мисане начнут рассматривать не раньше, чем через два года, подчеркивал на суде ее адвокат.
Ранее Кристина Мисане была задержана в Дании по международному запросу ЮАР. Представители официальной Риги - президент и премьер-министр Латвии, а также глава МИД страны не раз обращались к датскому руководству и королеве с просьбой передать Мисане Латвии.
На фоне продолжающихся разбирательств по этому делу депутат Сейма Мартиньш Бондарс выступил с предложением выслать из Латвии датского посла.
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