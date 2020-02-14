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Россию лишают победы на Олимпиаде в Сочи


15:13
Россию лишают победы на Олимпиаде в СочиФото: краснодар.news

После дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова сборная России опустилась на второе место в медальном зачете зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Соответствующее решение ранее было вынесено Международным союзом биатлонистов (IBU), передают российские СМИ.

Российского биатлониста Евгения Устюгова лишили золота Игр-2014, признав виновным в нарушении антидопинговых правил.

В результате в активе нашей сборной остается десять наград высшего достоинства – на одну меньше, чем у национальной команды Норвегии, которая стала второй.

Помимо Евгения Устюгова, в нарушении антидопинговых правил обвинили биатлонистку Светлану Слепцову. Как информировала пресс-служба IBU, подозрения возникли после исследования проб, которые брались в московской лаборатории в 2013 году.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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