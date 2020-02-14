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Россию лишают победы на Олимпиаде в Сочи
15:13
Фото: краснодар.news
После дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова сборная России опустилась на второе место в медальном зачете зимней Олимпиады-2014 в Сочи.
Соответствующее решение ранее было вынесено Международным союзом биатлонистов (IBU), передают российские СМИ.
Российского биатлониста Евгения Устюгова лишили золота Игр-2014, признав виновным в нарушении антидопинговых правил.
В результате в активе нашей сборной остается десять наград высшего достоинства – на одну меньше, чем у национальной команды Норвегии, которая стала второй.
Помимо Евгения Устюгова, в нарушении антидопинговых правил обвинили биатлонистку Светлану Слепцову. Как информировала пресс-служба IBU, подозрения возникли после исследования проб, которые брались в московской лаборатории в 2013 году.
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