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В Хабаровске арестовали мужчину, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево
15.2.2020 14:38
Фото: hibiny.com
Центральный суд Хабаровска удовлетворил ходатайство следственных органов и вынес решение об аресте Виктора Гаврилова, ранее проживавшего в Комсомольске-на-Амуре.
Мужчину взяли под стражу до 13 апреля, сообщает агентство "Интерфакс-Дальний Восток".
Со ссылкой на представителей суда уточняется, что ранее в отношении Виктора Гаврилова возбудили уголовные дела по целому ряду статей, в частности, "оставление в опасности" и "истязание.
Пытаясь объяснить свой поступок, мужчина заявил, что "проявил слабость, испугался". Сомневаясь в своих силах, он решил оставить двух сыновей в столичном аэропорту. Гаврилов отметил, что не хотел, чтобы его дети повторили его непростую судьбу.
В видеообращении, которое СКР распространил в конце минувшего января, подозреваемый говорит о том, что детям не угрожала опасность - в тот момент вокруг было "много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта".
26 января, прилетев в Москву, Гаврилов оставил в аэропорту Шереметьево своих детей. Позднее правоохранители разыскали мать мальчиков. Женщина, уже вступившая в новый брак, рассказала о том, что бывший супруг неоднократно избивал ее и препятствовал видеться с сыновьями.
Сейчас дети находятся под опекой матери, посещают школу и детский сад. С мальчиками продолжают работать психологи.
Полиция Хабаровска задержала Гаврилова 13 февраля, когда он направлялся в Комсомольск-на-Амуре. По данным правоохранителей, мужчина намеревался вновь забрать к себе сыновей.
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