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В США военным разрешили носить тюрбаны и хиджабы
14.2.2020 23:01
Фото: panorama.am
В ВВС Соединенных Штатов внесли поправки к правилам, которые регулируют внешний вид военнослужащих.
В результате мусульманам и сикхам уже не придется запрашивать индивидуальные разрешения у командования на ношение религиозных предметов одежды.
Как передает CNN, изменения также распространились на волосы: помимо ношеия тюрбанов и хиджабов верующим будет проще ходить с бородами и длинными волосами, если с этим связаны их религиозные установки.
В правилах уточняется, что все вышеперечисленное допускается, если внешний вид военнослужащих будет оставаться "опрятным и консервативным".
Правозащитники, связанные с организациями мусульман и сикхов, уже приветствовали решение командования американских ВВС.
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