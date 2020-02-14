|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
«Манчестер Сити» на два сезона отстранили от участия в еврокубках
14.2.2020 22:17
Фото: livejournal.com
По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "Манчестер Сити" в течение двух следующих сезонов не будет участвовать в еврокубках.
Как передает ТАСС, это случилось из-за нарушений финансового фейр-плей.
Со ссылкой на пресс-службу УЕФА уточняется, что в период 2012-2016 годов британский клуб завышал свои спонсорские доходы на счетах и в сведениях о безубыточности. В результате УЕФА принял решение об отстранении клуба "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух сезонов. Кроме того, клубу придется уплатить штраф, размер которого составляет 30 миллионов евро.
До официального ответа администрации клуба в УЕФА не будут давать каких-либо комментариев по данному поводу, отмечает пресс-служба организации. Указывается лишь, что "Манчестер Сити" может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы попытаться обжаловать решение.
В прошлом году "Манчестер Сити", стоимость которого оценивалась в 2,7 миллиарда долларов, был пятым по уровню доходов в мире.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|