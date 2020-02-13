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На Ставрополье бык растерзал мужчину
13.2.2020 13:03
Фото: kapital.kz
Следственные органы Ставропольского края приступили к установлению всех обстоятельств ЧП.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, нападение случилось на территории одного из местных животноводческих хозяйств.
По предварительным данным, в результате нападения агрессивного животного был смертельно травмирован 53-летний мужчина. Несколько дней назад, будучи разнорабочим, он выгонял стадо коров на выпас.
Большой бык, выбежавший из загона вместе с коровами, сразу же атаковал пострадавшего. Мужчину с множественными травмами сразу после инцидента доставили в больницу. Однако врачам не удалось его спасти - ранения оказались смертельными.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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