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Под Псковом восемь человек погибли в ДТП
13.2.2020 10:54
Фото: glavny.tv
В Псковской области в результате аварии с участием микроавтобуса и фуры погибли восемь человек, сообщает ТАСС.
Двое пострадавших после ДТП были госпитализированы. Сведений о их состоянии пока не поступало.
В пресс-службе регионального ГУ МВД РФ пояснили, что смертельная авария зафиксирована на автотрассе Санкт-Петербург - Невель. ДТП случилось на территории Пустошкинского района Псковской области, неподалеку от населенного пункта Руда.
По предварительным данным, микроавтобус Mercedes лоб в лоб столкнулся с большегрузом Volvo, за рулем которого находился гражданин Белоруссии.
Жертвами инцидента стали восемь человек. Личность погибших установлена, все они - граждане Украины. В правоохранительных органах добавили, что микроавтобус был частным и ехал в сторону Киева.
Согласно первым выводам специалистов, водитель микроавтобуса мог допустить выезд на встречную полосу, где в него на полном ходу врезалась фура.
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