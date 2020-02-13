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Под Псковом восемь человек погибли в ДТП


13.2.2020 10:54
Под Псковом восемь человек погибли в ДТПФото: glavny.tv

В Псковской области в результате аварии с участием микроавтобуса и фуры погибли восемь человек, сообщает ТАСС.

Двое пострадавших после ДТП были госпитализированы. Сведений о их состоянии пока не поступало.

В пресс-службе регионального ГУ МВД РФ пояснили, что смертельная авария зафиксирована на автотрассе Санкт-Петербург - Невель. ДТП случилось на территории Пустошкинского района Псковской области, неподалеку от населенного пункта Руда.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes лоб в лоб столкнулся с большегрузом Volvo, за рулем которого находился гражданин Белоруссии.

Жертвами инцидента стали восемь человек. Личность погибших установлена, все они - граждане Украины. В правоохранительных органах добавили, что микроавтобус был частным и ехал в сторону Киева.

Согласно первым выводам специалистов, водитель микроавтобуса мог допустить выезд на встречную полосу, где в него на полном ходу врезалась фура.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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