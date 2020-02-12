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В Татарстане супругов подозревают в истязании четырех детей
12.2.2020 14:03
Фото: vk.com
В отношении жительницы Набережных Челнов и ее гражданского мужа возбудили уголовное дело, передает СУ СКР по Татарстану.
По данным ведомства, правоохранительные органы приступили к проверке после сигнала от соседей.
В результате женщина и ее сожитель стали фигурантами уголовного дела об издевательствах над четырьмя детьми. Трое из них рождены в первом браке жительницы Набережных Челнов, еще один ребенок, появившийся на свет в прошлом году, является общим.
Младший ребенок по решению суда из семьи уже изъят, остальные дети, старший из которых родился в 2004 году, сейчас находятся с родным отцом.
По версии следствия, дети подвергались систематическим побоям со стороны матери и проживавшего с ней мужчины. Обстоятельства происходящего сейчас выясняют следователи.
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