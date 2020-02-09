Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Турция ответила огнем на гибель своих военных в Идлибе

17:57

Фото: radiokp.ru



В результате обстрела позиций пять турецких военнослужащих погибли по меньшей мере пять человек, передает ТАСС.



В ответ ВС Турции осуществили удар по району, откуда была совершена "подлая атака", заявил Фахреттин Алтун, возглавляющий управление по связям с общественностью администрации президента.



По словам представителя официальной Анкары, турецкие военные нанесли ответный удар в целях "полного уничтожения вражеских целей и в качестве мести за погибших солдат". ВС Турции продолжат сокрушать всех, "кто осмелится напасть" на их флаг.



В понедельник Фахреттин Алтун написал в Twitter о том, что "приказ на эту подлую атаку", в результате которой погибли не менее пяти турецких военнослужащих, отдал "военный преступник". Обстрел позиций турков он назвал ударом "по всему международному сообществу".



Ранее Министерство нацобороны Турции подтвердило гибель военнослужащих при интенсивном артиллерийском огне в Идлибе. По данным ведомства, обстрел был осуществлен со стороны правительственных войск САР.



В Анкаре продолжаются переговоры официальных лиц Турции и РФ, связанные с обострением обстановки в Идлибе. Российские дипломаты ранее информировали о том, что военные РФ и Турции вновь пытались установить режим прекращения огня. Но террористы, проявляющие активность в регионе, существенно усилили свои атаки. Жертвами обстрелов стали российские и турецкие военные специалисты.



Автор: Злата Богатова

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