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В Пентагоне создали карту с зонами повышенной активности ВМФ России
11:06
Фото: mail.ru
Минобороны Соединенных Штатов опубликовало карту, на которой отмечены зоны повышенной военно-морской деятельности флотов России и Китая.
График вошел в 134-страничный документ, который создали в рамках подготовки военного бюджета Пентагона на 2021 финансовый год.
По данным The Drive, карта включена в раздел документа, который посвящен новым и вновь возникающим проблемам безопасности. При этом особое место в этой части документа уделяется т.н. "конкурентам великой державы" - Москве и Пекину.
В аннотации к карте, которую опубликовал Пентагон, не раскрывается методология ее подготовки. В частности, там нет сведений о типах военных кораблей и не указан конкретный период, к которому относятся все эти данные.
Судя по этому документу, в Пентагоне считают, что морская активность ВМФ России возросла у юго-восточного побережья Соединенных Штатах, Северной Атлантике и Арктике, а также Карибском бассейне.
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