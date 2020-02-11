Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посольство РФ в Германии осудило статью польского посла о Второй мировой

11.2.2020 23:28

Фото: weaponews.com



Российское посольство в Германии с осуждением отреагировало на публикацию в газете Märkische Oderzeitung статьи посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского.



Иностранный дипломат в своей статье обвиняет Советский Союз в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание Второй мировой войны.



Автор материала указывает, что якобы не советские войска, а западные союзники смогли внести "решающий вклад в завершение войны".



В российской дипмиссии осудили статью Анджея Пшилебского. Представители МИД РФ, в частности, указали на стремительно набирающий обороты с приближением 75-й годовщины Победы польский исторический ревизионизм.



Как отмечается в заявлении посольства РФ в Германии, имеется достаточно конкретных фактов и документальных свидетельств того, кто внес решающий вклад в освобождение европейских стран Европы и всего мира от нацистов. При этом Советский Союз заплатил "неимоверно страшную цену" — в борьбе погибли 27 миллионов граждан.



В посольстве подчеркнули, что свыше 600 тыс. красноармейцев отдали свои жизни в сражениях за сохранение польской государственности. Забвение и искажение таких исторических фактов в попытке превратить СССР из страны-освободителя в виновника войны российские дипломаты назвали "попросту аморальным".



Отреагировав на публикацию польского посла, представители МИД также выразили осуждение по поводу продолжающегося разрушения памятников советским воинам-освободителям.



Напомним, ранее во Франции была восстановлена братская могила советских военнопленных. На территории департамента Па-де-Кале похоронены советские военные, попавшие в плен к нацистам и погибшие в период 1942—1943 годов.



Автор: Злата Богатова

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