Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции восстановлена братская могила советских военнопленных

9.2.2020 06:05

Фото: livejournal.com



Во Франции состоялась церемония открытия восстановленного монумента у братской могилы, в которой захоронены советские воины. В период Второй мировой войны они погибли в плену у нацистов. Как передает РИА Новости, мемориальное мероприятие прошло на территории департамента Па-де-Кале.



Российская сторона с благодарностью отреагировала на деятельность французских властей, которые продолжают заботиться о захоронениях советских военнопленных. Как отметил член президиума Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский, комментарий которого приводит агентство, отечественные историки, дипломаты и общественные деятели глубоко признательны французам.



По словам Могилевского, в течение долгого времени благодаря администрации небольших французских городков и их простым жителям обеспечивается уход за могилами российских соотечественников.



В братской могиле, которая находится на территории департамента Па-де-Кале, похоронены советские военные, попавшие в плен к нацистам и погибшие в период 1942—1943 годов.



Автор: Злата Богатова

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