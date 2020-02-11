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СМИ: националисты избили россиян, белорусов и украинцев, которые говорили по-русски в Польше
11.2.2020 22:34
Фото: kapital.kz
В результате инцидента, случившегося в польском городе Торунь, пострадали граждане России, Белоруссии и Украины.
Местные правоохранительные органы приступили к расследованию.
Семеро неизвестных набросились на группу иностранных граждан в историческом центре города Торунь. Как пишет сегодня издание "Европейская правда", цитируя польские СМИ, пострадали граждане России, Белоруссии и Украины.
Местная полиция приступила к розыску злоумышленников, напавших на иностранцев в ночь с субботы на воскресенье. Уточняется, что ЧП было зафиксировано уличными видеокамерами.
По данным ряда источников, польские националисты пришли в ярость, услышав русский язык, на котором разговаривали граждане нескольких стран. Отмечается, что во время нападения агрессивные поляки также выкрикивали оскорбления в адрес украинцев.
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