Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ЮАР обитающий в национальном парке павиан усыновил львенка

11.2.2020 14:27

Фото: nat-geo.ru



Павиана , который решил стать отцом для детеныша львенка и прыгал с ним по веткам , в начале февраля заметили сотрудники Национального парка Крюгера в ЮАР .



О необычном происшествии рассказывает CBS News .



По словам работающего в национальном парке Курта Шульца , обезьяны нашли львенка в районе с гранитными валунами . В подобных местах хищники довольно часто прячут свое потомство . Среди бабуинов обнаруженная маленькая кошка вызвала сильное оживление . В стаде обезьян из - за львенка даже началась борьба , во время которой мог пострадать и сам детеныш , предполагает Шульц .



Когда основная часть стаи успокоилась , один из самцов , забрав львенка , начал перемещаться с ним по веткам деревьев . Очевидно , что бабуин очень бережно относился к малышу и трогательно ухаживал за ним .



Вместе с тем , шансы на выживание у львенка ничтожны , констатировал специалист . Учитывая , что отряд бабуинов очень большой , львам не удалось бы отбить у них своих детенышей . " Природа жестока ", - пояснил Шульц . По его словам , обезьяны в прошлом не раз расправлялись с котятами хищников - леопардов и львов , если те представляли для них малейшую угрозу . Поэтому даже если львенок сможет подрасти , прогноз , к сожалению, далеко не самый благоприятный .



Автор: Злата Богатова

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