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В ЮАР обитающий в национальном парке павиан усыновил львенка
11.2.2020 14:27
Фото: nat-geo.ru
Павиана, который решил стать отцом для детеныша львенка и прыгал с ним по веткам, в начале февраля заметили сотрудники Национального парка Крюгера в ЮАР.
О необычном происшествии рассказывает CBS News.
По словам работающего в национальном парке Курта Шульца, обезьяны нашли львенка в районе с гранитными валунами. В подобных местах хищники довольно часто прячут свое потомство. Среди бабуинов обнаруженная маленькая кошка вызвала сильное оживление. В стаде обезьян из-за львенка даже началась борьба, во время которой мог пострадать и сам детеныш, предполагает Шульц.
Когда основная часть стаи успокоилась, один из самцов, забрав львенка, начал перемещаться с ним по веткам деревьев. Очевидно, что бабуин очень бережно относился к малышу и трогательно ухаживал за ним.
Вместе с тем, шансы на выживание у львенка ничтожны, констатировал специалист. Учитывая, что отряд бабуинов очень большой, львам не удалось бы отбить у них своих детенышей. "Природа жестока", - пояснил Шульц. По его словам, обезьяны в прошлом не раз расправлялись с котятами хищников - леопардов и львов, если те представляли для них малейшую угрозу. Поэтому даже если львенок сможет подрасти, прогноз, к сожалению, далеко не самый благоприятный.
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