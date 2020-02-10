Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве арестован пранкер, имитировавший в метро приступ коронавируса

10.2.2020 18:23

Фото: gordonua.com



Соответствующее решение вынес сегодня столичный Черемушкинский суд, передает агентство "Интерфакс".



В причастности к инциденту, вызвавшему среди пассажиров метро панику, правоохранители подозревают блогера Кароматулло Джаборова.



Молодой человек, подозреваемый в имитации приступа коронавируса в вагоне столичной подземки, арестован до 8 марта, сообщается со ссылкой на представителей суда.



ЧП случилось 2 февраля. Судя по видеокадрам, распространившимся позже в социальных сетях и средствах массовой информации, в сомнительном "розыгрыше" участвовали несколько молодых людей. Оказавшись в вагоне метро, который в тот момент подъезжал к станции "Улица 1905 года", один из парней упал, имитируя некий приступ.



Сообщники пранкера в это время начали кричать, что у молодого человека якобы диагностирована опасная вирусная инфекция, сразу после чего среди пассажиров началась паника - люди спешно пытались переместиться подальше от лежащего на полу вагона человека.



По факту случившегося вскоре начали проверку правоохранительные органы.



Автор: Злата Богатова

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