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В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
08:49
Фото: vk.com
Двое погибших в результате столкновения катеров у берегов таиландского острова Пхукет оказались детьми из России.
Как передает The Phuket News, пострадали более двадцати человек, большинство из которых - туристы из РФ. Сведений о том, что могло послужить причиной смертельной аварии, из официальных источников пока не поступало.
Со ссылкой на источники в экстренных службах уточняется, что в результате ЧП получили ранения двадцать два человека, погибли двое детей - двенадцатилетний мальчик и шестилетняя девочка. Оба ребенка прибыли в Таиланд из России.
Два скоростных катера столкнулись у восточного побережья Пхукета примерно в 8:15 по местному времени. ЧП случилось в канале, который соединяет две главные гавани острова с бухтой.
Обстоятельства смертельной аварии выясняют специалисты. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.
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