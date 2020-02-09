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Коронавирус выявили у украинца, работающего на лайнере Diamond Princess
9.2.2020 22:23
Фото: belta.by
В ходе проверки судна Diamond Princess, остающегося на карантине у побережья Японии, коронавирус был выявлен еще у нескольких человек, в том числе, гражданина Украины. Как передает агентство Associated Press, заболевший мужчина является членом экипажа.
Власти Японии информируют о еще шести случаях заражения коронавирусом среди 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа карантинного круизного судна Diamond Princess. По последним данным, количество заболевших составляет сейчас 70 человек. В частности, заболевание было диагностировано у 70-летнего американского туриста и пяти членов экипажа - четырех граждан Филиппин и украинца.
Круизное судно Diamond Princess вышло в рейс 20 января из японской Иокогамы. Пассажиры, купившие путевки на двухнедельное путешествие по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, рассчитывали возвратиться из плавания 4 февраля. Но судно по решению властей Японии было остановлено на проверку и карантин. Причиной этого стал коронавирус, которым заболел один из пассажиров, сошедший не берег в Гонконге. Среди отдыхающих, которые вынуждены сейчас оставаться на лайнере, двадцать четыре гражданина РФ.
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