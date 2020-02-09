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Названа одна из главных угроз для почвенных экосистем Европы
07:47
Фото: galaksijanova.rs
По мнению ученых, распространившиеся уже почти по всей Франции черви-паразиты Obama nungara стали одной из главных угроз для почвенных экосистем Европы.
Название этой категории беспозвоночных не связано с экс-президентом США.
Биологи отмечают, что название плоских червей не имеет никакого отношения к бывшему американскому лидеру Бараку Обаме.
Представители вида Obama nungara обитают в Аргентине. После того, как их завезли на территорию Европы, они распространились почти по всей Франции. Ученые считают, что черви-паразиты на сегодняшний день могут считаться серьезной угрозой для почвенных экосистем региона.
Исследователи опубликовали статью в журнале PeerJ. По мнению специалистов, особенно много червей можно встретить на побережье Атлантики и Средиземноморья, а также у границы с Испанией. Ученые полагают, что Obama nungara входят в число самых инвазивных видов червей и поэтому в ближайшем будущем могут оказать крайне негативное влияние на местную фауну.
Напомним, в конце прошлого года прибрежную поверхность неподалеку от Сан-Франциско толстым слоем закрыли странно выглядящие и при этом пульсирующие черви - "рыбы-пенисы".
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