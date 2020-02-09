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Томская школьница приобрела права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
9.2.2020 20:32
Фото: bb.lv
16-летняя жительница Томска купила права на экранизацию произведения известного американского писателя Стивена Кинга за один доллар, передает ТАСС.
Согласно договоренности, Диана Костырина должна создать фильм по рассказу "Женщина в палате" до 30 июня.
Как рассказал журналистам руководитель киноклуба "Сибирские киномастерские" Роман Дваладзе, который будет выступать в качестве продюсера фильма, Стивен Кинг продал 16-летней Диане Костыриной права на экранизацию своего произведения за один доллар. Это стало возможным в рамках проекта Кинга Dollar Babies. Целью его является дать возможность студентам и ученикам киношкол создать фильм по какому-либо рассказу известного писателя.
По словам Дваладзе, школьница ранее участвовала в проекте киноклуба. Обратив внимание на способности подростка, он предложил ей направить заявку. В результате в качестве ответа им уже прислали два контракта, подписанных писателей. После оформления Костырина направит документы обратно с прикрепленным к ним долларом.
Руководитель киноклуба пояснил, что теперь девочке нужно снять фильм до 30 июня. Предполагается, что ленту потом продемонстрируют на фестивале Dollar Babies Russia, который будет проводиться в Краснодаре 30 октября. Создатели картины уже приступили к работе над сценарием короткометражки.
На прошлой неделе стало известно о 16-летней жительнице уральского города Чайковский Анастасии Ковтун, которая стала самой юной художницей, трудившейся над созданием обложки для последнего номера цифровой версии известного журнала. Рисунок для оформления из огромного количества вариантов выбирала певица Билли Айлиш.
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