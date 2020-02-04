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Российская школьница создала обложку для журнала Vogue с изображением Билли Айлиш


4.2.2020 12:51
Российская школьница создала обложку для журнала Vogue с изображением Билли АйлишФото: iz.ru

16-летняя жительница уральского города Чайковский Анастасия Ковтун стала самой юной художницей, трудившейся над созданием обложки для последнего номера цифровой версии известного журнала, передает ТАСС. Рисунок для оформления Билли Айлиш выбрала из огромного количества вариантов.

Школьница Анастасия Ковтун из Пермского края стала самой юной художницей, работавшей над оформлением обложки для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue. 16-летняя жительница города Чайковский изобразила свою любимую исполнительницу - американскую певицу Билли Айлиш.

На сайте журнала рассказывается, что певица, завоевавшая в конце января сразу пять наград Американской академии звукозаписи Grammy, делала выбор сама из множества рисунков, созданных ее поклонниками из разных стран. В результате номер украсили творения юной россиянки и 20-летней художницы Кейли Янг из города Кантон в американском штате Мичиган.

По словам представителей журнала, обе девушки были крайне удивлены, когда с ними связались, чтобы заказать рисунки для издания с мировым именем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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