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Во Франции из-за скандала покидает пост глава Федерации фигурного катания


8.2.2020 21:35
Во Франции из-за скандала покидает пост глава Федерации фигурного катанияФото: postnews.ru

Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге уходит со своего поста на фоне обвинений, связанных с сексуальными домогательствами.

Как передает Associated Press, Гайаге упрекают в том, что он в прошлом покрывал тренера, который насиловал своих юных подопечных.

В обвинениями в адрес главы спортивной организации ранее выступили четыре фигуристки. Среди них была чемпионка Сара Абитболь. Спортсменки утверждают, что пострадали от действий Жиля Бейера - тренер насиловал их, когда они были подростками. Сара Абитболь о пережитом рассказала в своей книге "Такое долгое молчание".

Фигуристки заявили, что руководство федерации знало о происходящем, но никак не поддержало юных спортсменок. Кроме того, Бейер и после этого сохранял пост в организации, хотя с 2001 года уже ни для кого не было секретом, в чем его подозревают.

Покинувший пост Дидье Гайаге при этом заявил, что ответственность за ситуацию с тренером должна нести Мари-Жорж Бюффе, которая в период 1997-2002 годов была министром спорта Франции. Именно глава ведомства, заявил экс-президент федерации, и позволила Бейеру продолжать деятельность в качестве тренера, несмотря на обвинения, звучавшие в его адрес.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 285

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