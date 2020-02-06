Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Фильм «Анна Франк. Параллельные истории» выходит в прокат в России
6.2.2020 18:52
Фото: aolcdn.com
В российский прокат сегодня вышла документальная лента, посвященная трагической судьбе еврейской девочки, имя которой стало одним из символов Холокоста.
Фильм был создан итальянскими режиссерами Сабиной Федели и Анной Миготто, сообщает ТАСС.
Фильм "Анна Франк. Параллельные истории" выходит в прокат в России с сегодняшнего дня, рассказали представители Центра документального кино (ЦДК). В создании этой ленты, снятой итальянскими журналистками Сабиной Федели и Анной Миготто, принимала участие известная британская актриса Хелен Миррен.
Картину о трагической судьбе Анны Франк покажут в сорока девяти российских кинотеатрах.
Фильм содержит три параллельные линии повествования, рассказывает пресс-служба ЦДК. В исполнении Хелен Миррен звучат записи Анны Франк - актриса читает ее дневник в воссозданном интерьере убежища, где во время войны находилась девочка и ее близкие.
Вторая сюжетная линия представляет собой описание жизни пяти женщин, которым удалось пережить Холокост. Любая из них может считаться сверстницей Анны Франк - очевидицам тех страшных событий сейчас от 75 до 90 лет. Кроме воспоминаний о войне, в фильме эти женщины делятся рассуждениями о жизни и любви.
Третья линия повествования представляет собой историю молодой современной исследовательница. Изучая материалы о Холокосте, она транслирует свои мысли в социальных сетях, донося информацию о трагических событиях до своего окружения и других пользователей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|