Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Фильм «Анна Франк. Параллельные истории» выходит в прокат в России

6.2.2020 18:52

Фото: aolcdn.com



В российский прокат сегодня вышла документальная лента, посвященная трагической судьбе еврейской девочки, имя которой стало одним из символов Холокоста.



Фильм был создан итальянскими режиссерами Сабиной Федели и Анной Миготто, сообщает ТАСС.



Фильм "Анна Франк. Параллельные истории" выходит в прокат в России с сегодняшнего дня, рассказали представители Центра документального кино (ЦДК). В создании этой ленты, снятой итальянскими журналистками Сабиной Федели и Анной Миготто, принимала участие известная британская актриса Хелен Миррен.



Картину о трагической судьбе Анны Франк покажут в сорока девяти российских кинотеатрах.



Фильм содержит три параллельные линии повествования, рассказывает пресс-служба ЦДК. В исполнении Хелен Миррен звучат записи Анны Франк - актриса читает ее дневник в воссозданном интерьере убежища, где во время войны находилась девочка и ее близкие.



Вторая сюжетная линия представляет собой описание жизни пяти женщин, которым удалось пережить Холокост. Любая из них может считаться сверстницей Анны Франк - очевидицам тех страшных событий сейчас от 75 до 90 лет. Кроме воспоминаний о войне, в фильме эти женщины делятся рассуждениями о жизни и любви.



Третья линия повествования представляет собой историю молодой современной исследовательница. Изучая материалы о Холокосте, она транслирует свои мысли в социальных сетях, донося информацию о трагических событиях до своего окружения и других пользователей.



Автор: Злата Богатова

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