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В Италии расследуют убийство 33-летней россиянки


6.2.2020 17:24
В Италии расследуют убийство 33-летней россиянкиФото: kapital.kz

В Италии правоохранительные органы приступили к расследованию по факту гибели 33-летней гражданки РФ.

Тела Анны Марочкиной и ее 39-летнего супруга нашли в одном из пригородов Турина.

Со ссылкой на источники в местной полиции итальянские СМИ сообщают о том, что ЧП случилось сегодня утром, 6 февраля. В доме, где проживали супруги, были найдены их тела с явными признаками насильственной смерти. Отмечается, что супруг россиянки Андреас Педерсен являлся гражданином Дании.

По предварительным выводам специалистов, причиной смерти супругов являются множественные ножевые ранения. Предположительно, ЧП случилось после семейной ссоры. Как пояснил источник в полиции региона, вероятно, речь идет об убийстве, после которого произошел суицид.

Какие-либо другие подробности пока не раскрываются в интересах следствия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 287

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