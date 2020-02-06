Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Кузбасса осудили пожизненно за поджог дома с женщинами и детьми

6.2.2020 14:43

Фото: sledcom.ru



По версии следствия, мужчина пошел на преступление, чтобы не признавать детей и не платить алименты.



Трагедия случилась пятнадцать лет назад в городе Прокопьевске (Кемеровская область), сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



Прокопьевский городской суд рассмотрел уголовное дело, которое возбудили в отношении местного жителя и признал его виновным в тройном убийстве. За преступление, совершенное пятнадцать лет назад, подсудимого приговорили к пожизненному лишению свободы.



По версии следствия, в мае 2005 года мужчина решил сжечь дом бывшей сожительницы, где также находились двое детей и ее мать. Мотивом убийства стало нежелание признавать отцовство и платить алименты. Злоумышленник облил бензином дверь и территорию вокруг здания, чтобы никто не мог покинуть жилище.



Согласно материалам уголовного дела, после начала пожара 27-летняя хозяйка все же выбралась из дома через окно. Женщина успела вывести на улицу мать и детей возраста восьми месяцев и полутора лет. Всех их в крайне тяжелом состоянии с многочисленными ожогами доставили в больницу.



Несмотря на все усилия медикам не удалось спасти детей и их 50-летнюю бабушку. Мать погибших малышей в течение несколькх месяцев оставалась в состоянии комы.



В ходе расследования, начатого сразу после ЧП, следователям не удалось доказать причастность бывшего сожителя женщины к тройному убийству. Лишь через десять лет, в 2015 году, нашлись лица, которые обладали информацией о поджоге и дали соответствующие показания.



В общей сложности по этому делу провели порядка двадцати различных судэкспертиз. В рамках расследования сотрудники СУ СКР по региону допросили свыше ста свидетелей.



Автор: Злата Богатова

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