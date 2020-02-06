|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жителя Кузбасса осудили пожизненно за поджог дома с женщинами и детьми
6.2.2020 14:43
Фото: sledcom.ru
По версии следствия, мужчина пошел на преступление, чтобы не признавать детей и не платить алименты.
Трагедия случилась пятнадцать лет назад в городе Прокопьевске (Кемеровская область), сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Прокопьевский городской суд рассмотрел уголовное дело, которое возбудили в отношении местного жителя и признал его виновным в тройном убийстве. За преступление, совершенное пятнадцать лет назад, подсудимого приговорили к пожизненному лишению свободы.
По версии следствия, в мае 2005 года мужчина решил сжечь дом бывшей сожительницы, где также находились двое детей и ее мать. Мотивом убийства стало нежелание признавать отцовство и платить алименты. Злоумышленник облил бензином дверь и территорию вокруг здания, чтобы никто не мог покинуть жилище.
Согласно материалам уголовного дела, после начала пожара 27-летняя хозяйка все же выбралась из дома через окно. Женщина успела вывести на улицу мать и детей возраста восьми месяцев и полутора лет. Всех их в крайне тяжелом состоянии с многочисленными ожогами доставили в больницу.
Несмотря на все усилия медикам не удалось спасти детей и их 50-летнюю бабушку. Мать погибших малышей в течение несколькх месяцев оставалась в состоянии комы.
В ходе расследования, начатого сразу после ЧП, следователям не удалось доказать причастность бывшего сожителя женщины к тройному убийству. Лишь через десять лет, в 2015 году, нашлись лица, которые обладали информацией о поджоге и дали соответствующие показания.
В общей сложности по этому делу провели порядка двадцати различных судэкспертиз. В рамках расследования сотрудники СУ СКР по региону допросили свыше ста свидетелей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|