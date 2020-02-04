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Песков отказался комментировать сообщения о гибели в Сирии российских специалистов
14:15
Фото: kapital.kz
Пресс-секретарь президента рекомендовал журналистам обращаться за разъяснениями в Минобороны или в МИД.
Дипломаты ранее озвучили данные о нападениях в Сирии на российских и турецких специалистов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил вопрос о гибели в Сирии российских военных специалистов в министерства обороны и иностранных дел, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ говорил об этом, когда его попросили уточнить сведения о количестве погибших граждан РФ и обстоятельства нападений.
Ранее в российском МИД рассказали о том, что в течение второй половины две января в сирийском Идлибе было зафиксировано более тысячи нападений. По данным дипломатов, в результате инцидентов трагически военные специалисты из РФ и Турции.
Как указывалось в официальном комментарии, который сегодня распространило отечественное внешнеполитическое ведомство, сирийские правительственные войска вынуждены реагировать на недопустимый рост террористической активности. В частности, в период декабря 2019 года - января 2020 года террористы одной из запрещенной в РФ группировок смогли захватить зону деэскалации. В результате террористы активизировали вылазки и нападения на позиции правительственных войск САР, после чего возросло количество инцидентов в близлежащих городах, прежде всего Алеппо.
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