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«Транснефть» выделит на реставрацию Успенского собора в Кремле 360 млн рублей
5.2.2020 19:34
Фото: deiverbo.com
Руководство "Транснефти" приняло решение о выделении средств на работы по реставрации Успенского собора Кремля.
Как передает агентство "Интерфакс", об этом сообщил президент монополии Николай Токарев.
Руководитель "Транснефти" пояснил, что речь может идти о сумме в 360 миллионов рублей. Точный размер финансовых вложений определится позже, отметил Николай Токарев. Это произойдет после отдельного рассмотрения различных моментов, которые могут обнаружиться с течением времени, а также в процессе работы.
Глава компании назвал Успенский собор главным храмом России. Учитывая, что именно с него было начато возведение всего Кремлевского соборного комплекса и его связь с множеством важных исторических событий, необходимо сохранить его для будущих поколений.
Успенский собор создавался в период 1474-1479 годов по проекту выдающегося итальянского архитектора и инженера Аристотеля Фиораванти. В интерьере собора сохранились некоторые фрески рубежа XV-XVI веков, включая творения мастером круга Дионисия.
Ранее в Чехии обнаружили древнейшее деревянное сооружение. По мнению археологов, найденный ими дубовый сруб колодца может быть датирован периодом 5256-5255 годов до нашей эры и претендовать на звание самого древнего деревянного объекта на планете. Открытие было сделано в ходе раскопок у села Остров в Пардубицком крае на востоке страны.
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