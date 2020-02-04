Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Чехии обнаружено древнейшее деревянное сооружение

4.2.2020 21:45

Фото: ngs.ru



По мнению археологов, найденный ими дубовый сруб колодца может быть датирован периодом 5256-5255 годов до нашей эры и претендовать на звание самого древнего деревянного объекта на планете.



Открытие было сделано в ходе раскопок у села Остров в Пардубицком крае на востоке страны, передает ТАСС.



Найденный чешскими археологами дубовый сруб колодца является древнейшим из сохранившихся деревянных сооружений в мире, заявил руководитель научной экспедиции Ярослав Пешка. По его словам, сложенный из дубовых конструкций колодец был создан в период 5256-5255 годов до нашей эры.



Размеры колодца составляют 80 на 80 см при глубине около 140 см. Уникальный объект удалось отыскать во время археологических раскопок, которые велись на месте, где в будущем планируют построить скоростную автомагистраль.



Как отметил Пешка, в том же районе его коллеги нашли еще несколько колодцев, однако все они были сооружены в гораздо более поздние времена.



Предполагается, что самый древний на планете колодец войдет в постоянную экспозицию Восточночешского музея города Пардубице, который является административным центром Пардубецкого края.



Автор: Злата Богатова

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