Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минобразования Украины прокомментировали учебник с Киану Ривзом

5.2.2020 18:21

Фото: ntv.ru



Ни одного украинского учебника без ошибок еще не видела министр образования Украины Анна Новосад. Об этом глава ведомства сообщила на своей странице в соцсети Facebook, прокомментировав "мемчик", обнаруженный в учебнике по истории.



Высказавшись об изображении с актером Киану Ривзом, которое поместили в книгу для десятиклассников вместо оригинальной фотографии, Анна Новосад заявила, что "это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке" учебной литературы.



Ранее известное изображение "грустного Киану" - распространенный "мем" с участием знаменитого американского киноартиста было обнаружено в учебнике всемирной истории за 10-й класс. Актера можно было увидеть на одной из иллюстраций, где его фото наложили на знаменитую фотографию 30-х годов "Обед на небоскребе" (Lunch atop a Skyscraper).



Создатели учебника разместили коллаж на 58-й странице, в разделе, который посвящен истории Соединенных Штатов в период между Первой и Второй мировыми войнами.



Автор: Злата Богатова

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