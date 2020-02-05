|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Минобразования Украины прокомментировали учебник с Киану Ривзом
5.2.2020 18:21
Фото: ntv.ru
Ни одного украинского учебника без ошибок еще не видела министр образования Украины Анна Новосад. Об этом глава ведомства сообщила на своей странице в соцсети Facebook, прокомментировав "мемчик", обнаруженный в учебнике по истории.
Высказавшись об изображении с актером Киану Ривзом, которое поместили в книгу для десятиклассников вместо оригинальной фотографии, Анна Новосад заявила, что "это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке" учебной литературы.
Ранее известное изображение "грустного Киану" - распространенный "мем" с участием знаменитого американского киноартиста было обнаружено в учебнике всемирной истории за 10-й класс. Актера можно было увидеть на одной из иллюстраций, где его фото наложили на знаменитую фотографию 30-х годов "Обед на небоскребе" (Lunch atop a Skyscraper).
Создатели учебника разместили коллаж на 58-й странице, в разделе, который посвящен истории Соединенных Штатов в период между Первой и Второй мировыми войнами.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|