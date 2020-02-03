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Минздрав ведет подготовку к возможному массовому заболеванию коронавирусом


13:54
Минздрав ведет подготовку к возможному массовому заболеванию коронавирусомФото: protivkart.ru

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию заболевания в России, Минздрав ведет подготовку к возможной массовой инфекции, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой. По его словам, в частности, уже определено место для карантина россиян и граждан СНГ, которые прибыли в страну из Китая.

В прессе ранее появились публикации о том, что к новому патогену наиболее восприимчивы мужчины монголоидной расы. Прокомментировав эти сведения, Сергей Краевой пояснил, что не опровергает и не подтверждает информацию. Пока остается неизвестным, как коронавирус может распространяться на территории РФ.

На эту тему представитель министерства говорил во время сегодняшнего заседания комитета по здравоохранению в Госдуме.

Как отметил Краевой, на данный момент не представляется возможным делать какие-либо прогнозы о возможных темпах распространения коронавируса. Однако Минздрав все равно готовится "к возможной масштабной инфекции".

На данный момент уже определено место для эвакуированных из КНР россиян и граждан СНГ, сообщил замминистра, не уточнив, о каком медицинском учреждении идет речь и где оно располагается. Он лишь пояснил, что туда сейчас уже направляют врачей и персонал. Позднее Краевой пояснил, что речь идет о трех вариантах. Окончательный выбор предполагается сделать в течение сегодняшнего дня.

Ранее из-за вспышки коронавируса в Китае, которая уже распространилась в другие страны, было принято решение о переносе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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