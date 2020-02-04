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В провинции Хубэй за сутки зафиксировали 64 смерти из-за коронавируса
4.2.2020 05:22
Фото: timofeeva-bankrotstvo.ru
По последним официальным данным, на территории Китая коронавирусом уже заболели более двадцати тысяч человек. В провинции Хубэй - эпицентре вспышки за последние сутки умерли свыше шестидесяти пациентов в подтвержденным диагнозом.
Как информируют власти китайской провинции Хубэй, где с конца прошлого года продолжает распространяться нового типа коронавирус, в течение истекших суток было зафиксировано более 2,3 тысяч новых случаев заражения.
В городе Ухане, который является административным центром провинции Хубэй, умерли сорок восемь человек. За сутки там было выявлено около 1,25 тысяч больных.
К настоящему времени считаются выздоровевшими и выписаны из больниц лишь 396 человек. В медучреждениях остаются чуть менее 11 тысяч пациентов, более 58 тысяч человек находятся под наблюдением с подозрением на заражение коронавирусом.
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