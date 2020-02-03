Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

3.2.2020 23:12

Фото: inforesist.org



В Крыму Белогорский районный суд вынес решение об аресте Олега Зубкова, который является владельцем парка львов "Тайган".



Как передает Крыминформ, бизнесмен будет оставаться под стражей в течение двух месяцев.



Со ссылкой на свои источники в суде агентство уточняет, что Олег Зубков был арестован в рамках рассмотрения уголовного дела по факту ЧП, случившегося летом 2018 года. Расследование было начато после того, как львы травмировали посетительницу сафари-парка.



Ранее директор сафари-парка "Тайган" уже не раз комментировал случившееся с туристкой из Кирова. По словам Олега Зубкова, перед посещением женщина, как и все посетители, была предельно подробно проинструктирована о правилах поведения рядом с животными.



Однако женщина, отправившаяся на индивидуальную экскурсию в вольер, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснял Зубков, выяснилось это уже после ЧП. Но "лев это понял быстрее", рассказывал директор парка. По словам директора, лев укусил женщину за руку, когда она "на радостях слишком резко начала его трепать за гриву".



После инцидента, единственного за все семь лет существования его парка, подчеркивал Зубков, пострадавшая женщина запросила у организаторов экскурсии в качестве компенсации миллион рублей. Администрация это требование удовлетворить отказалась, поэтому туристка обратилась в суд.



В январе 2017 года на территории сафари-парка "Тайган" нашли останки 29-летнего Максима Яковлева. Как утверждал тогда Олег Зубков, обнаруженный в подсобке мужчина скончался от травм, которые ему нанесли собаки. Речь шла о животных, обитающих в окрестностях парка. Однако родственники Яковлева высказывали предположения о том, что молодого человека могли растерзать хищники.



Автор: Злата Богатова

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