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В Цхинвале найдены мертвыми российский советник и его жена
3.2.2020 22:46
Фото: newstracker.ru
В Цхинвале сегодня были найдены умершими российский советник в Южной Осетии Игорь Галь и его супруга.
Местные правоохранительные структуры приступили к выяснению всех обстоятельства случившегося.
Подробности ЧП сейчас устанавливают специалисты, продолжающие работу в доме, где жил с супругой доктор медицинских наук. Назначен ряд экспертиз, сообщает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Южной Осетии отмечается, что в числе приоритетных версий случившегося сейчас рассматривается отравление угарным газом. Известно также, что каких-либо признаков смерти криминального характера на месте ЧП выявлено не было.
Предполагается, что тела погибших направят в Северную Осетию в целях уточнения заключения о причинах смерти супругов.
По данным агентства, Игорь Галь работал в Цхинвале, начиная с с 2016 года. Деятельность в качестве советника по вопросам здравоохранения и социальной политики была связана с реформированием в медицинской сфере Южной Осетии.
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