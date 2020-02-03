Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Британский посол в РФ отказалась называть страну, где находятся Скрипали

3.2.2020 22:23

Фото: image-bank.net



Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, но место их пребывания остается тайной, которая не будет раскрыта, по крайней мере, в ближайшее время. Информация не разглашается в их же интересах, пояснила посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Интервью с дипломатом опубликовала газета "Коммерсант".



По словам Деборы Броннерт, Сергей и Юлия Скрипали живы. Вместе с тем, представительница официального Лондона категорически отказалась отвечать на вопросы о том, где они сейчас могут находиться. Дипломат ссылалась на то, что британские власти с уважением относятся к праву людей на самостоятельные решения.



Броннерт подчеркнула, что правительство Великобритании, как и правоохранительные органы королевства "всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц". Позиция Лондона по делу Скрипалей уже давно предельно ясна и остается неизменной, добавила дипломат. Посол также пояснила, что во время расследования было собрано достаточно много убедительных улик и теперь последнее слово остается за судом.



Экс-сотрудник ГРУ и бывший агент британских спецслужб Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был найден в бессознательном состоянии весной 2018 года в городе Солсбери. Вскоре в Лондоне заявили о том, что речь идет об отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234). По ее словам, это средство в прошлом было создано в Советском Союзе.



В Москве все обвинения в причастности к инциденту в Солсбери продолжают решительно отвергать. Дело в том, что химическое оружие в России было полностью уничтожено в 2017 году. За этим процессом следили представители Организации по запрещению химоружия.



Автор: Злата Богатова

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