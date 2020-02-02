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Во Флориде при стрельбе на похоронах погибли два человека
2.2.2020 16:14
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах в результате стрельбы во время похоронной церемонии погибли два человека, несколько были ранены и попали в больницу.
ЧП случилось в городе Ривьера-Бич во Флориде.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали не менее четырех человек, двое из них от полученных ранений скончались, передает телевизионный канал NBC со ссылкой на полицию штата.
Выстрелы прогремели вскоре после завершения траурной церемонии, проходившей в церкви Победы. Как рассказали очевидцы, неизвестные успели выстрелить не менее тринадцати раз. На месте скончались мужчина и 15-летний подросток.
Раненых женщину и подростка экстренно госпитализировали, сведений о их состоянии пока не поступало.
Позже пастырь церкви, где произошло ЧП, назвал инцидент "бессмысленной стрельбой", которая унесла жизни "двух молодых чернокожих мужчин". Соответствующий комментарий священнослужитель оставил на своей странице в соцсети Facebook.
Полиция приступила к расследованию преступления.
Ранее в США задержали оперную певицу, которая пыталась на внедорожнике прорваться в резиденцию американского президента Дональда Трампа во Флориде.
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