|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Китае число жертв коронавируса возросло до 304 человек
09:21
Фото: sb.by
Согласно последним официальным данным, в Китае от нового коронавируса 2019-nCoV скончались более трехсот человек.
Общее количество заболевших на утро воскресенья, 2 февраля, составляет превысило 13,8 тысячи, передает ТАСС.
Со ссылкой на местные власти уточняется, что еще сутки назад были подтверждены сведения о примерно 11,8 тысячи зараженных и 259 умерших.
Лидером по числу заболевших остается китайская провинция Хубэй в центре страны с административным центром — городом Ухань, где с конца прошлого года было зафиксировано соответственно свыше 9 тысяч заразившихся, скончались 294 человека (224 - в Ухане).
В Пекине на сегодняшний день выявлено 168 инфицированных, один из них умер.
Ранее специалисты Университета Гонконга попытались оценить возможное реальное число больных коронавирусом в Ухане. Смоделировав процесс распространения возбудителя, исследователи пришли к выводу, что количество инфицированных приближается к 76 тысячам человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|