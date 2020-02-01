Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ухане коронавирусом могут быть заражены 76 тыс. человек, полагают ученые в Гонконге

1.2.2020 22:58

Фото: vk.com



Специалисты Университета Гонконга попытались оценить возможное число больных коронавирусом в эпицентре вспышки патогена - китайском городе Ухане.



Смоделировав процесс распространения возбудителя, исследователи пришли к выводу, что количество инфицированных приближается к 76 тысячам человек.



Ученые из Гонконга полагают, что на сегодняшний день лишь в городе Ухане коронавирусом могут быть заражены не менее 75,8 тысяч человек. Отчет об этом исследовании опубликован в медицинском журнале The Lancet. В статье отмечается, что каждый больной коронавирусом мог в среднем заразить 2,68 человека до того, как попал в больницу.



Согласно официальным данным, за последние сутки на территории Китая было выявлено более двух тысяч новых пациентов. С начала вспышки "уханьской" пневмонией уже заболели свыше 11,7 тысяч человек, 259 из них скончались.



Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жителям китайского Хуангана вообще запретили покидать дома. Власти города с населением в 7,4 млн человек, объявили о том, что в течение суток лишь один член семьи имеет право дойти до магазина и приобрести необходимые продукты.



Автор: Злата Богатова

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