Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Помпео: США готовы на 100% обеспечить Белоруссию энергоресурсами

01:19

Фото: parstoday.com



Соединенные Штаты готовы на 100% обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам, заявил глава американского Госдепа. Госсекретарь США Майк Помпео говорил об этом в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко во время официального визита в Минск.



Как заявил представитель Вашингнтона, американские производители энергоресурсов могут обеспечить Беларусь "на 100% по конкурентным ценам", цитирует Майка Помпео БелТА.



В ходе визита в Минск американский госсекретарь также высказался на тему снятия санкций. По словам Помпео, руководство Соединенных Штатов на данный момент пока еще не готово полностью отказаться от ограничительных мер. Вместе с тем, в скором времени может наступить момент, когда в Вашингтоне будут "рассматривать, какие санкции можно снять".



Глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи с американским коллегой, заявил о том, что в Минске приветствовали бы более активную роль США. Как заявил представитель белорусского руководства, учитывая вес и значение Вашингтона на сегодняшней мировой арене, в Минске заинтересованы в более активном развитии сотрудничества на уровне разных правительственных структур.



Автор: Злата Богатова

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