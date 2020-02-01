Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter 15-летний австралийский теннисист скончался после падения на корте

1.2.2020 16:42

Фото: vk.com



Подававший большие надежды теннисист-юниор Кент Ямадзаки умер после травмы, полученной во время подготовки к теннисному турниру категории ITF в Непале.



Как передает пресс-служба Международной федерации тенниса, юноша выступал за Австралию.



По предварительным данным, 15-летний спортсмен незадолго до начала турнира пожаловался на плохое самочувствие. Когда Кент Ямаджаки вышел на корт, он неожиданно упал и получил травму головы.



Теннисист был незамедлительно доставлен в больницу, которая находилась на расстоянии около 500 метров от места проведения турнира. Врачам не удалось спасти юношу. Сейчас эксперты пытаются установить причину смерти.



В сообщении на сайте Международной федерации тенниса ТTF организация выражает чрезвычайную опечаленность из-за смерти талантливого спортсмена и приносит глубочайшие соболезнования родственникам и близким Кента Ямадзаки.



В прошлом 15-летний Ямадзаки входил в число наиболее перспективных теннисистов-юниоров Австралии.



Автор: Злата Богатова

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