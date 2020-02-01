|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
15-летний австралийский теннисист скончался после падения на корте
1.2.2020 16:42
Фото: vk.com
Подававший большие надежды теннисист-юниор Кент Ямадзаки умер после травмы, полученной во время подготовки к теннисному турниру категории ITF в Непале.
Как передает пресс-служба Международной федерации тенниса, юноша выступал за Австралию.
По предварительным данным, 15-летний спортсмен незадолго до начала турнира пожаловался на плохое самочувствие. Когда Кент Ямаджаки вышел на корт, он неожиданно упал и получил травму головы.
Теннисист был незамедлительно доставлен в больницу, которая находилась на расстоянии около 500 метров от места проведения турнира. Врачам не удалось спасти юношу. Сейчас эксперты пытаются установить причину смерти.
В сообщении на сайте Международной федерации тенниса ТTF организация выражает чрезвычайную опечаленность из-за смерти талантливого спортсмена и приносит глубочайшие соболезнования родственникам и близким Кента Ямадзаки.
В прошлом 15-летний Ямадзаки входил в число наиболее перспективных теннисистов-юниоров Австралии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|