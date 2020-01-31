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Граждане Турции официально трудились на заводе в Орловской области, где произошло ЧП
31.1.2020 17:08
Фото: livejournal.com
Как заявил советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев, граждане Турции, погибшие и пострадавшие в результате аварии на заводе в Мценске, работали официально.
К настоящему времени удалось установить личности четырех человек, передает агентство "Интерфакс".
Турецкие граждане, которые погибли и пострадали в результате взрыва на заводе в городе Мценске (Орловская область), были трудоустроены официально, сообщил Сергей Лежнев. По его словам, посольство Турции в Москве уже связалось с администрацией региона. В скором времени представитель иностранной дипмиссии прибудет в Мценск для решения вопроса с телами погибших.
Лежнев также отметил, что одного из троих пострадавших уже выписали из больницы, двое других пациентов направлены в Орел, им будут оказывать помощь в областной больнице.
ЧП в строящемся цехе завода в Мценске случилось примерно в 10:00 по московскому времени. После взрыва, который произошел из-за утечки газа, на общей площади 200 кв. м обрушились кровля и часть конструкций.
Жертвами аварии стали пять человек погибли, трое получили травмы. По факту инцидента возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 143 УК РФ.
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