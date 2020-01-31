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В Японии рассмотрели варианты утилизации радиоактивной воды с «Фукусимы -1»
31.1.2020 16:56
Фото: nyt.com
Зараженную воду, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, могут слить в океан.
Такой способ утилизации сочли самым рациональным эксперты при правительстве страны.
В Японии опубликовали доклад, подготовленный группой экспертов при правительстве страны. Предполагается, что после очищения от радиоактивных веществ воду вполне можно слить в океан. Ученые считают этот вариант наиболее рациональным, подкрепляя свои выводы различными аргументами.
Комитет экспертов в общей сложности рассматривал пять вариантов утилизации, в том числе, разложение зараженной воды на кислород и водород, сообщает ТАСС. Кроме того, предлагалось захоронить ее под землей либо закачать в глубинные геологические слои. Тщательно изучив различные способы, специалисты назвали самыми безопасными для окружающей среды и относительно легко исполнимыми слив в океан или испарение воды в атмосферу.
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